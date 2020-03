ITALIA VIVA * CORONAVIRUS * « UN POOL DI PROFESSIONISTI HANNO OFFERTO LA PROPRIA DISPONIBILITà PER “RESTARE IN LINEA” – L’ELENCO DEI NOMI E I NUMERI DI TELEFONO CELLULARE »

Coronavirus: IV, da oggi io resto in linea per supporto telefonico. “Molte persone sono spaventate o si sentono sole nelle loro case di fronte al coronavirus. Specie le persone più anziane. Perché non pensare ad un numero verde per un supporto psicologico? questo l’appello lanciato qualche giorno fa Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati che abbiamo deciso di raccogliere con un’iniziativa che parte da oggi sul territorio capitolino”

così in una nota Marco Cappa e Eleonora De Santis, coordinatori di Italia Viva a Roma.

Pur lodando e sostenendo tutte le iniziative avviate dalle istituzioni e dall’associazionismo, dal volontariato e da tutte le forze attive nel Terzo Settore, riteniamo che ogni sforzo sia utile per dare sostegno e conforto nel superare questa fase di emergenza e di isolamento, soprattutto per le persone sole, anziane e più fragili, oltre che per chiunque altri ne senta il bisogno.

Abbiamo ricevuto e riceviamo tutt’ora molteplici offerte di disponibilità da parte di cittadini, simpatizzanti e iscritti che vogliono dare il proprio contributo nella gestione dell’emergenza. Ed in particolare, il “Comitato romano Sanità Ambiente e Giustizia” DI Italia Viva Roma si è prodigato per creare gruppi di sostegno e di vicinanza per dare appoggio e supporto alle persone più fragili o con maggiori difficoltà.

Con tale intendimento abbiamo costituito un primo pool di professionisti che hanno offerto la propria disponibilità per “restare in linea”, vale a dire per fornire gratuitamente supporto e consulenza telefonica – nei limiti delle proprie competenze e possibilità – in risposta ad esigenze contingenti. Riteniamo che, al momento giusto, ogni “mano tesa” possa risultare preziosa” – continuano Cappa e De Santis, esponenti romani del partito guidato da Matteo Renzi.

Sono stati pertanto individuati i seguenti ambiti di intervento (con intervalli temporali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00):

Renato Ienaro – consulenza medica: 3385471769

Laura Zeni – consulenza psicologica: 3473423287

(dalle 16.00 alle 18.00)

Davide Iori – magistrato a riposo – consulenza giuridica: 3391074004

Sandra Di Francesco – una voce amica: 3332506477

Giovanni Sanna – consulenza medica: 3391524236

Cetta Petrollo – una voce amica: 335487610

Francesco Prestipino – consulenza informatica: 3406962533

Bruno Cotronei – consulenza legale: 3427255327

Renato Archidiacono – consulenza legale: 335461580

Daniele Mereddu – una voce amica: 3487938343

Sergio Bonini – consulenza legale: 3287278981

Giorgio Di Ruscio – una voce amica e attività ricreative: 3711394633

Massimo D’Addessi – consulenza fiscale: 3356245992

Athos de Luca – consulenza ambientale: 3483328312

ANLEP – Ass. Naz.le Libertà e Progresso – presidio serale: 3278745150