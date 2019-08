GARDA TRENTINO *  SURF: « FREDDY LOOF, DIEGO NEGRI, E IL TEDESCO KILIAN WIESE SI SONO RITROVATI ALLA FRAGLIA DELLA VELA »

Il campione olimpico Freddy Loof, il fuoriclasse ligure Diego Negri, l’astro nascente Guido Gallinaro e il tedesco Kilian Wiese si sono ritrovati in questi giorni alla Fraglia della Vela.

Giornate fantastiche quelle che gli appassionati di vela e di surf stanno vivendo in questo agosto sulle acque a nord del lago di Garda. D’altro canto, che il versante trentino sia uno scenario e un campo di regata perfetto non è una novità, e numerosi personaggi di spicco di questo mondo frequentemente presenti in zona stanno a dimostrarlo.

Nei giorni scorsi la Fraglia della Vela, il glorioso circolo di Riva del Garda, ha dato il benvenuto ad alcuni campioni reduci dalle Star Sailors League Finals disputate a Nassau, Bahamas, venuti ad allenarsi sulla sponda nord del lago: la loro presenza non è passata inosservata ai più esperti.

Nel Garda ha regatato un asso come lo svedese Freddy Loof, campione olimpico a Londra nella classe Star con Max Saliminen, campione del mondo, campione europeo, un personaggio di spicco della vela internazionale. “Riva del Garda è uno dei posti migliori al mondo per andare in barca a vela, qui ci sono le condizioni perfette e i migliori equipaggi per allenarsi”, ha spiegato lo scandinavo che nelle sue sei partecipazioni ai Giochi ha raccolto anche due bronzi, uno nel 2000 a Sydney nella classe Finn ed un secondo nel 2008 a Pechino nella classe Star.

Insieme a Loof c’era anche Diego Negri, il velista ligure di fama internazionale con all’attivo tra il 2000 ed il 2008 tre partecipazioni alle Olimpiadi a Sydney, Atene e Pechino – le prime due nella Classe Laser, la terza a bordo della Star – nonché campione d’Europa e vice campione del mondo in Classe Star.

Al fianco dei campioni più affermati, le acque del Garda Trentino hanno potuto ammirare i virtuosismi di giovani di grandi prospettive che hanno già confermato il proprio talento. Osservato speciale il 18enne timoniere Guido Gallinaro, velista di casa che fa parte della Fraglia della Vela.

La promessa azzurra, dopo i successi giovanili sul Laser, ha scelto il 49er con il prodiere Leo Chistè e nel frattempo ha affrontato i migliori alla Star Sailors League a Nassau con a prua il tedesco Kilian Wiese, anche lui sul Garda in questi giorni. “Allenarmi nelle acque di casa è il miglior preludio alle prime sfide nella nuova classe”, ha spiegato Gallinaro, considerato il più talentuoso velista italiano Under 20.