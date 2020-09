UIL TRASPORTI – TRENTINO * SERVIZIO PUBBLICO: « ALOTTI – PETROLLI A CONFRONTO CON FUGATTI – NICOLETTI – SALVATORE, LO SCIOPERO VERRà SOSPESO SE LE RICHIESTE AVRANNO UNA FINALITà POSITIVA »

La Uiltrasporti convocata in Provincia per lo sciopero del Trasporto Pubblico del 15 settembre. In data 09 settembre 2020 Il Segretario Uiltrasporti Nicola Petrolli ed il Segretario generale confederale Uil Walter Alotti sono stati a confronto con il Presidente della Provincia di Trento Dott. Maurizio Fugatti, il Direttore Generale della Provincia Paolo Nicoletti, il Presidente di Trentino Trasporti Dott. Diego Salvatore, il Dirigente del servizio trasporti Dott. Roberto Andreatta, ed il Direttore Generale di Trentino Trasporti Mauro Allocca per parlare della protesta in corso di Uiltrasporti e dello sciopero del trasporto pubblico indetto dalla Uiltrasporti per il 15 settembre 2020. La trattativa come sempre molto animata ha portato le parti ad una discussione ed una conclusione che ci riserviamo in seguito se giudicare positiva.

È stato fatto presente dal Presidente l’allarme Covid e i rischi aggiuntivi che l’iniziativa di sciopero per le Autorità sanitarie creerebbero in caso di astensione dal lavoro del personale del trasporto pubblico, per gli studenti e le famiglie a riapertura della Scuola. La Provincia si impegna a riaprire la trattativa sospesa sul contratto integrativo e a aumentare le risorse disponibili per il rinnovo del contrattuale fermo oramai da 20 anni.

Si è parlato anche di sicurezza, visto che su questo tema è sensibile anche Alotti, infatti la confederazione, si era espressa in modo esteso ancora qualche settimana fa, e si è avuto rassicurazione di avvio di un iter di messa in sicurezza delle vetture accogliendo le nostre richieste.

Per queste motivazioni il programmato sciopero verrà sospeso e se le richieste avranno una finalità positiva si procederà a stilare una nuova ipotesi di accordo che sarà sottoposta al vaglio dei lavoratori. In caso contrario si procederà a riprogrammare una azione di lotta con uno sciopero.

*

Nicola Petrolli

Segretario Provinciale UILTRASPORTI del Trentino