FIERA VARESE * GLI INCONTRI DI MORENA ZAPPAROLI FUNARI: « « DA VENERDì 6/9 CON MASSIMO BOLDI – CANDIDA LIVATINO – DANIELE BOSSARI –  EVA HENGER – MARIO GIORDANO – KLAUS DAVI ED EDOARDO RASPELLI »

Da venerdì 6 settembre a domenica 15 esposizione campionaria, gastronomia, cibi da strada, incontri e cultura- Talk show quotidiano condotto da Morena Zapparoli Funari: ospiti Massimo Boldi,Mauro Giordano,Daniele Bossari, Klaus Davi, Eva Henger, Candida Livatino, Edoardo Raspelli

ALLA FIERA DI VARESE LA CITTA’ IN MOSTRA

Da venerdì 6 settembre a domenica 15 torna alla Schiranna la “Fiera di Varese”, storico appuntamento settembrino della città di Varese . Un’area espositiva di 8.000 mq coperti, oltre 160 espositori.

“Varese Terra dello Sport” sarà il tema di questa 42° edizione della Fiera, che farà da fil rouge a tutti gli eventi collaterali della manifestazione che quest’anno vedrà impegnate le autorità cittadine, provinciali e regionali nella giornata inaugurale di venerdì 6 settembre, allungando così di un giorno la kermesse varesina (con ingresso come sempre gratuito).

Questa edizione sarà un grande evento per tutta la città, non solo una vetrina dedicata alla piccola e media impresa e più in generale al tessuto imprenditoriale locale con i suoi oltre 160 espositori provenienti principalmente dalla provincia di Varese, ma un vero e proprio momento di festa grazie alla prima edizione del “Fuori Fiera di Fiera di Varese” che nasce sotto o slogan “Fiera di Essere Varese”, il progetto realizzato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Varese in collaborazione con la Segreteria Organizzativa della Fiera di Varese, la Camera di Commercio di Varese, l’Assessorato allo Sport ,l’ AVT e le associazioni di categoria Confcommercio Ascom, Confesercenti, Aime e il Comitato diamoci una mano Varesini.

Il Fuori Fiera si pone come principale obiettivo quello di creare una vera e propria interconnessione tra il mondo della Fiera ed il Centro cittadino. In concomitanza con la Fiera Campionaria, giunta alla sua 42° edizione, il Fuori Fiera avrà luogo da venerdì 6 settembre a domenica 15 . Un’occasione da non perdere in cui la città offrirà ai tanti visitatori ed espositori della Campionaria tante opportunità culturali, artistiche, enogastronomiche e far vivere così un piacevole soggiorno in città. Ma non solo il Centro si è reso attivo e propositivo nei confronti dell’evento, AVT ha attivato un promozione per cui, tramite l’esposizione del ticket del parcheggio della fiera, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in centro città nelle aree blu (esclusi i silos) . Piazza Montegrappa verrà invece dedicata al progetto “Varese Terra dello sport” dove tutte le sere si susseguiranno attività e presentazioni delle società sportive e dei grandi eventi sportivi in programma su territorio nei prossimi mesi.

In fiera invece tornerà la selezione del miglior cibo di strada con un intero padiglione dedicato alle migliori proposte di street food. Una cucina gourmet alla portata di tutti, che spazia dalla cucina regionale nazionale, alla cucina internazionale, condito con musica e divertimento e da una selezione delle migliori birre di baVarese Prostfest.

GLI INCONTRI CULTURALI DI MORENA ZAPPAROLI FUNARI

Grande protagonista anche per questa edizione, l’Area Incontri e Cultura con VerbaManent, il Talk Show quotidiano moderato dall’autrice e conduttrice tv Morena Zapparoli Funari, braccio destro in numerose trasmissioni tv e poi moglie di Gianfranco Funari, con il quale ha condotto diverse trasmissioni di successo. Personaggi famosi e temi di attualità verranno presentati con un “botta e risposta” in compagnia di Morena Zapparoli Funari, ogni sera alle 19 e realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Caffè Teatro e supportati quotidianamente da Radio Millennium, che per la seconda edizione va ad affiancarsi all’ormai consolidato ruolo di Media Partner de La Prealpina.

Sabato 7 settembre si parte con Mario Giordano giornalista, saggista e conduttore televisivo, è stato direttore del tg4 e attualmente è direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset.

Domenica 8 è la volta di Eva Henger, un’ex attrice hard ed ex modella che dal 2000 ha intrapreso la carriera di conduttrice televisiva, attrice e cantante.

Lunedì 9, Edoardo Raspelli, giornalista e critico gastronomico: ha collaborato con diversi quotidiani e rotocalchi a cominciare dal Corriere della Sera di cui è stato firma fin dai tempi del liceo.

Martedì 10 chiacchiereremo in compagnia di Klaus Davi , giornalista opinionista e pubblicitario.

Mercoledì 11 è la volta di Daniele Bossari conduttore televisivo e radiofonico che dopo aver esordito su MTV Italia è diventato un volto simbolo di Italia 1 dove ha condotto varie trasmissioni di successo, vincitore della seconda edizione del reality “Grande Fratello Vip” è compagno e oggi marito di Filippa Lagerback.

Giovedì 12 il pubblico sarà in compagnia di Candida Livatino, la più famosa grafologa italiane e volto televisivo specializzata nell’analisi della scrittura e dei disegni nell’età evolutiva finalizzate all’interpretazione della personalità che ha analizzato la scrittura di diversi personaggi famosi e protagonisti dei più noti casi di cronaca del nostro Paese.

Venerdì 13 ecco Massimo Boldi,attore,comico,produttore cinematografico,conduttore televisivo, vincitore di 11 Telegatti.

Fiera di Varese inoltre da questa edizione aderisce al progetto “Varese Plastic Free” sostenendo il percorso del comune di Varese di crescente attenzione ai temi della sostenibilità, tramite l’utilizzo esclusivo di posate e piatti compostabili e la facilitazione del riciclo degli imballaggi in plastica (bicchieri e bottiglie).

FIERA DI VARESE IN BREVE:

DA VENERDì 6 SETTEMBRE A DOMENICA 15 Varese “Località Schiranna” Lago di Varese

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 6 settembre: ore18-23

Sabato 7 Settembre: ore 14-23

Domenica 8 Settembre: ore 10-23

Da Lunedì a Venerdì: ore 16-23

Sabato 14 Settembre: ore 14-23

Domenica 15 Settembre: ore 10-20

INGRESSO GRATUITO

Parcheggio Giornaliero A.V.T. ? 3

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.fieravarese.it https://www.facebook.com/fieradivarese