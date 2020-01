ENPA – ITALIA NOSTRA – LEGAMBIENTE – LIPU – MOUNTAIN WILDERNESS – WWF * CABINA DI REGIA AREE PROTETTE: « CONFERENZA STAMPA MERCOLEDÌ 22/1 ORE 11.00, VIA OSS MAZZURANA 54 »

il 25 marzo 2019 sei Associazioni di protezione ambientale attive in Trentino (ENPA-Ente Nazionale Protezione Animali, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness e WWF) avevano inviato alla Provincia autonoma di Trento i nomi dei propri rappresentanti (Luigi Casanova e Luciano Rizzi) e dei rispettivi supplenti (Marco Tessadri e Fernando Boso) in seno alla Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai.

Solo il 21 giugno 2019, la Giunta della Provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 940, ha provveduto a nominare la Cabina di regia, ma la prima riunione è stata convocata – su sollecitazione delle stesse Associazioni – solo il 2 agosto.

Nel corso del 2019 la Cabina di Regia si è riunita solo un’altra volta, l’11 dicembre, e all’ordine del giorno di quest’ultima convocazione è stato inserito l’esame delle Linee Guida per gli eventi in montagna.

In tale occasione Casanova e Rizzi hanno chiesto di poter presentare, nel giro di breve tempo, un documento di osservazioni / integrazioni al documento provinciale, dopo un confronto con i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, ma il 20 dicembre 2019 la Giunta Provinciale – su proposta del Vicepresidente Tonina – ha approvato il documento,senza attendere eventuali contributi esterni.

Le Associazioni, viste le numerose criticità contenute nel documento varato dalla Giunta Provinciale, hanno deciso di elaborare un documento di osservazioni alle Linee Guida per gli eventi in montagna, che sarà illustrato in una

CONFERENZA STAMPA che si terrà a TRENTO presso la sede di Italia Nostra e Legambiente (Via Oss Mazzurana, 54)

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO alle ore 11.00.

Saranno presenti, insieme a vari rappresentanti delle Associazioni, Luigi Casanova e Luciano Rizzi, che presenteranno anche le osservazioni alla bozza di regolamento per il funzionamento della Cabina di Regia, trasmesse all’Assessore competente e ai Servizi provinciali il 14 gennaio.

Con la presente invitiamo cortesemente gli organi di stampa e d’informazione a partecipare all’appuntamento.

Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti.

Ivana Sandri

ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali

Beppo Toffolon

Presidente della sezione trentina di Italia Nostra

Andrea Giachetti

Presidente del Circolo di Trento di Legambiente

Sergio Merz

Delegato regionale LIPU

Franco Tessadri

Presidente nazionale di Mountain Wilderness

Aaron Iemma

Associazione per il WWF Trentino