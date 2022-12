Sulla mancanza di offerte per la gestione in continuità territoriale dei voli da e per Alghero, interviene il Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma: “La settimana prossima – afferma Di Palma – ci sarà una riunione con la Regione Sardegna e siamo certi di trovare una positiva soluzione per garantire i collegamenti da e per Alghero”.