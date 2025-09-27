ENAC * CONTROLLO TRAFFICO AEREO EUROPEO: «ALEXANDER D’ORSOGNA NOMINATO RAPPRESENTANTE DEL MIT AD “EUROCONTROL”, DAL MINISTRO SALVINI»

11.45 - sabato 27 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna è stato nominato dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini rappresentante del MIT presso Eurocontrol, l’organizzazione intergovernativa preposta al controllo del traffico aereo a livello europeo.

Dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal Consiglio di Amministrazione e dall’Ente tutto, le più vive congratulazioni al DG D’Orsogna per il prestigioso incarico in seno al Provisional Council, composto dai Direttori dell’Aviazione civile dei 42 Stati membri dell’organismo intergovernativo e dalla rappresentanza #UE.

Tra i compiti del Consiglio, quello di attuare la politica generale e verificare l’esecuzione delle decisioni assunte dai membri di Eurocontrol, l’organizzazione paneuropea che sovrintende allo sviluppo armonico, sicuro ed efficiente dei sistemi di navigazione aerea.