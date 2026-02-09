FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ZICHICHI, BIGNAMI (FDI): PERDIAMO SCIENZIATO LIBERO»

11.15 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Antonio Zichichi è stato uno straordinario fisico, un grandissimo divulgatore scientifico, un cristiano e, soprattutto, un pensatore libero. Oggi perdiamo un uomo che non ha accettato idee preconfezionate ma, con coraggio, si è battuto per difendere i risultati delle sue ricerche scientifiche. La nostra Nazione perde una figura di spicco di rilievo internazionale”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.