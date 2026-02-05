PAT * FRUIT LOGISTICA: ZANOTELLI, «TURISMO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE, ASSET STRATEGICI PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AGROALIMENTARE TRENTINO»

17.20 - giovedì 5 febbraio 2026

“Turismo e internazionalizzazione rappresentano asset strategici fondamentali per la valorizzazione dell’agroalimentare trentino e per rafforzarne il posizionamento sui mercati”. Così l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, intervenuta a Fruit Logistica, tradizionale appuntamento per il settore ortofrutticolo internazionale che fino al 6 febbraio riunisce nella capitale tedesca i maggiori operatori da tutto il mondo.

Qui il Trentino è presente con uno stand di 250 metri quadrati realizzato da Trentino Marketing: lo spazio ospita i Consorzi che fanno riferimento ad Apot (Melinda, La Trentina e Copag) insieme a Sant’Orsola, a testimonianza della forza e della sinergia tra gli operatori del comparto.

“Per costruire uno sviluppo solido e duraturo, non possiamo dimenticare la centralità dell’impegno quotidiano nella difesa della produzione – sono state le parole di Zanotelli -. La gestione del rischio, il contrasto alle fitopatie attraverso il sistema di ricerca e il ricambio generazionale restano le principali sfide che siamo chiamati ad affrontare insieme, con visione, responsabilità e spirito di collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo.

Guardiamo intanto alla PAC 2028, perché per il futuro della nostra terra è fondamentale che venga garantita la tutela delle comunità di montagna in cui agricoltura è sinonimo di presidio, conservazione e sviluppo”.

I Consorzi ortofrutticoli trentini guardano sempre di più al mercato internazionale.

Fruit Logistica resta un punto di riferimento per il comparto come evidenziano i numeri che la accompagnano: oltre 2.600, in rappresentanza di più di 90 Paesi, gli espositori presenti nella passata edizione in aggiunta a 67.000 tra buyer e visitatori professionali provenienti da 151 nazioni.

Alla fiera di Berlino, il Trentino trova spazio nel padiglione 4.2, stand A-20.

Tantissimi sono gli operatori e i buyer di tutto il mondo che hanno visitato lo stand del Trentino, all’interno del quale vengono raccontati i valori del territorio, oltre al legame tra la frutticoltura e le comunità locali.