PAT * «BENESSERE EMOTIVO E RELAZIONALE NELLE SCUOLE, FONDAZIONE CARITRO E IPRASE SOSTENGONO I DOCENTI FABER»

16.40 - giovedì 5 febbraio 2026

Si è aperto oggi il bando promosso da Fondazione Caritro, rivolto alle Istituzioni scolastiche e formative ed Istituzioni paritarie del Secondo ciclo di istruzione della Provincia autonoma di Trento, per sostenere progetti e iniziative concrete volte alla promozione del benessere emotivo e relazionale nelle scuole. Il bando si inserisce nel quadro dell’azione di sistema FaBER, promossa dall’Assessorato all’Istruzione, dal Dipartimento Istruzione e Cultura e da IPRASE.

La figura del docente FaBER – Facilitatore del Benessere Emotivo e Relazionale – è stata prevista dalla Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1870 del 22 novembre 2024 e si inserisce nelle politiche provinciali per la promozione di una scuola che si prende cura del benessere di chi la vive.

Per ottemperare a quanto previsto dal disposto normativo provinciale citato, IPRASE ha progettato e realizzato percorsi di accompagnamento esperto ad hoc, finalizzati alla formazione e alla sperimentazione graduale della figura del docente FaBER all’interno del sistema educativo della Provincia autonoma di Trento.

Il FaBER è un docente che opera nella scuola con l’obiettivo di promuovere una cultura volta allo sviluppo del benessere e delle competenze socio-emotive di tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo. In particolare, contribuisce a diffondere nella comunità scolastica l’Apprendimento Socio-Emotivo, inteso come approccio educativo volto a sviluppare le capacità sociali ed emotive necessarie per affrontare con consapevolezza e successo la vita, le relazioni interpersonali e i processi di apprendimento.

L’intervento di Fondazione Caritro è volto a favorire le Istituzioni scolastiche e formative provinciali che, grazie al coinvolgimento dei docenti FaBER, intendono avviare la progettazione e realizzazione di attività sperimentali di promozione del benessere emotivo e relazionale al proprio interno.

Fondazione Caritro mette a disposizione un budget complessivo di 150.000 euro, con contributi fino a 10.000 euro per progetto. Possono partecipare le Istituzioni scolastiche e formative del Secondo ciclo di istruzione e formazione, singole o in rete, con progetti da avviare nel corso di tutto il 2026.

Le iniziative sostenute potranno riguardare, tra l’altro:

attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità scolastica;

percorsi per lo sviluppo delle competenze socio-emotive di studenti e studentesse;

azioni di rafforzamento delle relazioni tra docenti, personale scolastico, studenti e famiglie;

attività congiunte con lo psicologo scolastico.

La collaborazione tra Fondazione Caritro e IPRASE crea un collegamento strutturato tra formazione, sperimentazione e pratica, valorizzando il ruolo dei docenti FaBER e sostenendo le scuole nell’attuazione concreta delle politiche provinciali sul benessere.

La valutazione dei progetti sarà effettuata congiuntamente da Fondazione Caritro e IPRASE, con particolare attenzione a:

qualità delle proposte;

coinvolgimento attivo della comunità scolastica;

possibilità di replicare le esperienze nel sistema educativo provinciale.

Tutti i dettagli di partecipazione e le indicazioni operative per la presentazione delle candidature sono disponibili nella Guida generale per la presentazione dei progetti, consultabile nella sezione Modulistica del sito di Fondazione Caritro.