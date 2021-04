DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) * CONSEGNE PER AMAZON: « VERIFICARE LO STATO DEI MEZZI E IL RISPETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO PER I DRIVERS » (FOTO VEICOLI)

Nel mese di marzo u.s., in occasione dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati confederali contro AMAZON, in alcuni organi di informazione provinciali sono apparse le denunce avanzate dal Sindacato di Base Multicategoriale in ordine all’ipotizzata scarsa sicurezza dei mezzi di trasporto adibiti alle consegne ed affidati agli autisti della filiale AMAZON di Trento.

Nella giornata del 20 aprile 2021 la presidenza del Consiglio Provinciale ed i capigruppo hanno ricevuto una delegazione sindacale S.B.M., per ascoltare i vari problemi, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro in cui operano i drivers, ovvero gli operatori addetti alle consegne.

Il portavoce S.B.M. ha informato che gli autisti AMAZON di Trento dipendono da INBOX S.r.l., con sede legale a Vicenza in via C. Cattaneo n. 41, società che ha in affidamento le consegne in provincia, mediante contratto stipulato, secondo la fonte sindacale, con AMAZON ITALIA TRANSPORT S.r.l., la filiale nazionale del colosso statunitense di Seattle.