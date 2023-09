FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / CIVEZZANO * INCIDENTE: « AUTOARTICOLATO SI RIBALTA SULLA SS 47 DELLA VALSUGANA, NESSUN FERITO »

10.44 - martedì 12 settembre 2023

Selettiva nel cuore della notte per i vigili del fuoco volontari di Civezzano, intervenuti verso le 3:30 dopo che un autoarticolato si è ribaltato sulla SS 47 della Valsugana nei pressi del cementificio Corona. Le operazioni si sono protratte fino alle 8 ed hanno visto i vigili del fuoco volontari impegnati nelle complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area, di gestione della viabilità e di scaricamento del mezzo che è stato poi rimosso grazie all’autogru del corpo permanente. Fortunatamente non si registrano feriti. Intervenuti anche i carabinieri di Trento e il Servizio gestione strade della Pat.

*

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Civezzano