LISTA FUGATTI PRESIDENTE * PROVINCIALI: « EX VICEQUESTORE TOGNARELLI, « SARÒ IN LISTA PER PORTARE IL TEMA DELLA SICUREZZA AL CENTRO »

10.38 - venerdì 18 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

PROVINCIALI, EX VICEQUESTORE TOGNARELLI: “SARÒ IN LISTA PER PORTARE IL TEMA DELLA SICUREZZA AL CENTRO”.

Giansante Tognarelli, una vita dalla parte giusta, al servizio delle trentine e dei trentini, sarà candidato nella lista Fugatti Presidente.

Già Vice-Questore, una lunga carriera nella Polizia di Stato, dapprima stimato commissario a Rovereto e successivamente a capo della Polizia Stradale di Trento.

Grande il lavoro per la sicurezza di questo emiliano da decenni in Trentino, terra che sa accogliere, rispettare e amare chi si comporta con onestà, dedizione e correttezza.

“Mi accingo a questa nuova esperienza – spiega Tognarelli – con impegno e serietà, dopo oltre 40 anni di attività in divisa al fianco della gente perbene. Spero di poter portare al centro in Consiglio la tematica della Sicurezza, cercando anche tecnicamente di fornire un contributo utile al miglioramento degli standard di vita delle nostre comunità”.

Il segretario e capolista della lista Fugatti Presidente, Achille Spinelli, così commenta: “Un onore per me e per tutte e tutti noi che Tognarelli sia tra i candidati della Lista Fugatti Presidente. Per noi la competenza, a tutti i livelli, è un asset essenziale: il suo contributo di esperienza sarà fondamentale anche in termini programmatici in un settore delicatissimo come la sicurezza”.