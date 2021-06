DEGASPERI (ONDA CIVICA) – INTERROGAZIONE * SANITÀ: « NUOVE AMBULANZE DI “ TRENTINO EMERGENZA “ FERME AI BOX, QUALI I MOTIVI? » (FOTO)

Nonostante la necessità, le nuove ambulanze sono inspiegabilmente ferme nel parcheggio.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. le ragioni per cui le nuovo ambulanze parcheggiate in via Orsi e richiamate in premessa non sono ancora entrate in servizio nonché le tempistiche previste per la messa in esercizio;

2. se i mezzi parcheggiati in via Orsi sono assicurati ed eventualmente da quando;

3. la tipologia di radio installata sui nuovi mezzi, ovvero se tetra o analogica o entrambe;

4. l’elenco aggiornato dei mezzi di soccorso a disposizione di Trentino Emergenza con il dettaglio del modello, dell’anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi