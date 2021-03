OSSANNA – DEMAGRI – DALLAPICCOLA (PATT) / INTERROGAZIONE * COVID: « PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SOTTO I 6.000 ABITANTI SIANO PERMESSI, ENTRO UN RAGGIO DI 30 KM, GLI SPOSTAMENTI IN ZONA ROSSA »

Il Trentino, come del resto molte Regioni e Provincie italiane, è in queste settimane stato dichiarato zona rossa. Per quanto riguarda le disposizioni governative gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Queste disposizioni valide in tutto il territorio nazionale non tengono conto della particolare composizione abitativa del Trentino. Infatti, il Trentino è strutturato in numerosi Comuni e molti di questi hanno una popolazione inferiore ai 6000 abitanti. In questi centri abitati in molti casi sono assenti alcuni servizi e in questi casi sono consentiti gli spostamenti.

Tuttavia, vista l’Autonomia speciale di cui gode il Trentino e gli indici di contagio che indicano un miglioramento della situazione generale, ci si chiede se fosse possibile derogare, per i residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 6000 abitanti, al divieto di spostamento, verso un’altra abitazione privata della stessa Provincia entro un raggio di 30 Km, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

Per quanto sopra, s’interroga il Presidente della Giunta provinciale e l’Assessore competente per chiedere:

di permettere ai residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 6000 abitanti, di spostarsi per una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata sita sul territorio provinciale, nel raggio di 30 Km, tra le ore 5.00 e le 22.00, per un massimo di due persone, oltre a quelle già residenti nell’abitazione di destinazione.

A norma di Regolamento, si richiede risposta scritta.

*

Lorenzo Ossanna, Paola Demagri, Michele Dallapiccola