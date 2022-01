COOP TRENTINO – CONSORZIO SAIT * ITALIA – NORVEGIA: « PARTNER PER IL DECIMO ANNO DEL “TOUR DE SKI“, IN VAL DI FIEMME »

13:44 - 5/01/2022

Un anniversario importante che coinvolge Coop Italia e Coop Norvegia, title sponsor del Tour de Ski, al fianco della manifestazione sportiva anche quest’anno.

COOP Trentino-SAIT anche quest’anno è stato partner del “Coop Fis Tour de Ski 2021-2022”, che si è svolto il 3 e il 4 gennaio in Val di Fiemme. Un connubio storico che rientra all’interno della collaborazione, giunta quest’anno al suo decennale, tra Coop Norvegia, Coop Italia e il Tour de Ski.

La cooperativa norvegese è title sponsor della manifestazione e dal 2013 ha stretto una particolare amicizia con la realtà italiana, grazie proprio alle piste della Val di Fiemme, palcoscenico prestigioso prima del Mondiale del 2013, poi di ogni edizione del Tour de Ski.

All’interno di questa amicizia si inserisce COOP TRENTINO – Consorzio Sait, collante delle due realtà e padrona di casa tra le piste trentine, proprio grazie alla sua provenienza territoriale. Oltre a presenziare alla tappa della Val di Fiemme, infatti, COOP Trentino affiancherà anche la 49° edizione della Granfondo di Sci di Marcialonga, sempre nelle valli di Fiemme e Fassa, che andrà in scena il 30 gennaio 2022.

Lo sport, quindi, come attivatore di benessere e salute e un mezzo per creare legami indissolubili all’interno della comunità. Questo spinge continuamente SAIT a contribuire alla crescita delle principali manifestazioni sportive del territorio, come spiega il presidente del consorzio, Renato Dalpalù.

«Siamo stati onorati di affiancare per il decimo anno il Tour de Ski in Val di Fiemme, giunto alla sua sedicesima edizione, e di affiancare un’amicizia così importante come quella tra Coop Norvegia e Coop Italia. Si tratta di un grande evento sportivo di cui condividiamo i valori e che garantisce una visibilità internazionale al marchio COOP davvero straordinaria”.

COOP TRENTINO – Sait ha animato la manifestazione in tutto il territorio, con stand dedicati al food, che celebrano l’amicizia tra Norvegia e Italia, e prodotti tipici in risalto nei negozi della valle.