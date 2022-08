MINISTERO ESTERI * NORD AFRICA – SAHEL – AFRICA OCCIDENTALE: « STABILIZZAZIONE FLUSSI MIGRATORI, AVVIATO UN PACCHETTO DI INTERVENTI PER 37.2 MILIONI DI EURO »

19.46 - martedì 02 agosto 2022

La Farnesina ha avviato con il Fondo Migrazioni un pacchetto di interventi del valore totale di 37.2 milioni di euro quale contributo alla stabilizzazione dei flussi migratori in Nord Africa, Sahel e Africa Occidentale. Un provvedimento che conferma l’attenzione dell’Italia alla lotta al traffico di migranti e al supporto per i Paesi più esposti alle conseguenze dell’aggravarsi della crisi alimentare in ambito migratorio.

Le iniziative saranno realizzate nelle aree tradizionalmente prioritarie per la strategia migratoria italiana, con focus sul sostegno alle comunità locali che accolgono i migranti nei Paesi di transito. In particolare, sono stati finanziati tre progetti in Libia, due in Niger ed uno nel Sahel, finalizzati a migliorare la gestione delle frontiere e combattere il traffico di esseri umani.

A questi interventi si affiancheranno diverse attività in Africa Occidentale, tra cui interventi in Nigeria e in Costa d’Avorio, mirate al potenziamento delle capacità di gestione dei flussi migratori. Saranno inoltre attivate in Sahel e Costa d’Avorio campagne informative sui rischi della migrazione irregolare.