CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * FESTA 25 APRILE: «IL PRESIDENTE PACCHER A LEVICO TERME PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE INSIEME A KASWALDER E BERETTA »

Festa della Liberazione: il Presidente Paccher a Levico Terme per la “Oggi si celebra la libertà, la possibilità di esprimere liberamente le proprie idee, di vivere la vita che scegliamo di vivere. – Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, oggi a Levico Terme, insieme al Presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder e al Sindaco Gianni Beretta, alle celebrazioni per la Festa della Liberazione – “E’ un 25 aprile particolare, dove siamo costretti, per tutelare la salute nostra e dei nostri cari, ad una limitazione dei nostri spostamenti dopo più di 70 anni. E proprio per questo possiamo in parte capire cosa significhi la privazione di quella libertà che troppo spesso diamo per scontata e per la quale ci si deve opporre ad ogni forma di dittatura e regime totalitario ”.