CONSIGLIO REGIONALE TN-AA * COMMEMORAZIONE MARMOLADA: VICEPRESIDENTE GUGLIELMI, « VICINANZA AI PARENTI DI CHI NON C’È PIÙ, GRATITUDINE PER I SOCCORRITORI »

16.33 - lunedì 3 luglio 2023

Il vicepresidente ladino Guglielmi alla commemorazione in Marmolada: “Vicinanza ai parenti di chi non c’è più e gratitudine per i soccorritori”. Luca Guglielmi, vicepresidente ladino del Consiglio regionale, ha preso parte alla cerimonia di commemorazione del primo anniversario della tragedia della Marmolada: “Da parte nostra grande vicinanza ai famigliari delle vittime che oggi erano presenti, come anche ai feriti e agli scampati di questa immane tragedia.

Ma un pensiero di gratitudine è d’obbligo anche per la protezione civile e le forze dell’ordine che soprattutto nei momenti immediatamente successivi hanno operato in situazioni di grande rischio. In una giornata in Marmolada caratterizzata da un cielo grigio, con le nuvole a nascondere il ghiacciaio – chiosa Guglielmi – durante la lettura di una preghiera che si riferiva al Signore e alla protezione della montagna è apparso un raggio di sole che ha permesso, diradate le nuvole, di scorgere il seracco dove un anno fa hanno perso la vita tutte quelle persone”.