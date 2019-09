CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * FESTA DEI POPOLI: KASWALDER, « UNA COMUNITà UNITA E CAPACE, INTEGRATA PACIFICAMENTE IN TRENTINO »

Una comunità unita e capace di far dialogare i popoli che ne fanno parte. E’ quanto ha auspicato stamane il presidente Walter Kaswalder, partecipando a Trento – in rappresentanza del Consiglio provinciale – alla 20. Festa dei Popoli, che ha riversato per le vie del centro e poi in piazza Fiera un coloratissimo spaccato delle tante, sorprendenti etnie che vivono, lavorano e si integrano pacificamente in Trentino. Kaswalder ha sfilato assieme al vescovo Tisi e al vicepresidente della Provincia Tonina, intervenendo poi per un saluto in piazza, prima che si passasse al significativo momento della preghiera elevata dalle comunità cattolica, ortodossa, greca, islamica.