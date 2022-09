CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « RIFORMA PROGETTONE, DISCUSSIONE IN AULA A FINE MESE »

10.58 - martedì 20 settembre 2022

La Conferenza dei capigruppo, convocata stamane dal presidente del Consiglio provinciale, ha concordato i temi per la tornata consiliare del 27 e 28 settembre prossimi. Dopo il question time, si esamineranno tre disegni di legge delle minoranze: il 25 sul benessere familiare (di Rossi e altri), l’89 di Marini sul tema referendario, il 34 ancora di Marini per l’istituzione dell’osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

Seguirà l’esame del Ddl con cui l’assessore Spinelli propone di rivedere la normativa sul cosiddetto Progettone: il punto sarà discusso senza contingentamento dei tempi di discussione e sarà gravato sicuramente da proposte di emendamento che arriveranno entro venerdì prossimo alle ore 12.

In ottobre l’aula si riunirà ancora l’11-12-13 e poi il 25-26-27. Saranno calendarizzati due disegni di legge urgente della Giunta: il 161/XVI che reca “Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici”, nonché il testo sulle concessioni idroelettriche, annunciato stamane dal vicepresidente della Provincia Autonoma.

Il presidente del Consiglio provinciale stamane ha infine annunciato la ridefinizione delle somme che vengono trasferite ai gruppi consiliari per le spese del personale, in rapporto alla modifica dei parametri di riferimento seguita all’approvazione del nuovo contratto di lavoro per i dipendenti delle autonomie locali.