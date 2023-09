CONSIGLIO PAT * QUARTA COMMISSIONE: « ESPRESSO PARERE POSITIVO (CON 3 ASTENSIONI DEI COMMISSARI MINORANZA) SU DUE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE GIUNTA »

17.29 - mercoledì 27 settembre 2023

La IV Commissione permanente del Consiglio provinciale si è riunita oggi e ha espresso parere positivo (con 3 astensioni dei commissari di minoranza) su due distinte proposte di deliberazione della Giunta.

L’assessore competente ha illustrato il documento che riguarda il Framework di valutazione dei servizi sociali e la definizione del processo di implementazione, un passaggio che avviene ad integrazione del terzo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione n. 645 del 28 aprile 2017. Il documento è già stato illustrato al C.a.l. e al Comitato di programmazione sociale. Viene definita la cornice del modello di valutazione qualitativa da parte della Pat dei servizi socio-assistenziali erogati da Comuni e Comunità.

La seconda delibera di Giunta prossima ad approvazione (si veda l’allegato) riguarda invece alcune modifiche al regime dell’assegno unico provinciale, come impostate dall’ultima legge provinciale di assestamento del bilancio Pat. Si rende permanente la misura fin qui annuale del bonus bebè da 5 mila euro; si estende il beneficio anche ai nati nel 2022 con parto prematuro previsto per il 2023; si rivedono le cifre dell’assegno di natalità alle famiglie, con un incremento per le fasce di reddito medie che sarà conguagliato a partire dal 1° luglio 2023.