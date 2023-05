CONSIGLIO PAT * GIRO D’ITALIA: KASWALDER, « VITTORIA DI DAVIDE BAIS, È DI MARCA TRENTINA IL COLORE DELLA MIGLIOR GIOVENTÙ ALLA CORSA ROSA »

18.07 - venerdì 12 maggio 2023

Il presidente Walter Kaswalder desidera condividere con tutti i trentini e gli amanti dello sport la gioia e la soddisfazione per la vittoria odierna di Davide Bais al Giro d’Italia. Il successo del giovane ciclista lagarino in una frazione di prestigio come quella con arrivo in salita a Campo Imperatore dà la misura ancora una volta del grande feeling fra il Trentino e il grande sport. Bais conquista anche la maglia azzurra: è di marca trentina il colore della miglior gioventù alla corsa rosa!