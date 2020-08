COMUNE DI ROVERETO (TN) * CHIARA LUBICH: « OGGI IL CIAK INIZIALE DEL DOCUFICTION SULLA SUA VITA, PROTAGONISTA SARà CRISTIANA CAPOTONDI »

Si segnala che oggi 3 agosto, Rovereto ospiterà il ciak iniziale del film sulla vita di Chiara Lubich che ha per protagonista Cristiana Capotondi. Le riprese riguardano Palazzo Bossi Fedrigotti a Sacco. Per questo motivo, a causa di stazionamento dei mezzi di ripresa a supporto della produzione, potrebbero verificarsi dei possibili disagi nelle aree antistanti Piazza della Manifattura.

La produzione, Casanova Multimedia SpA, girerà per l’intera giornata di oggi 3 agosto e tornerà nei prossimi giorni nella nostra città per altre riprese in altri punti cittadini del centro storico..

“Chiara Lubich – Il mondo come una famiglia”, con regia di Giacomo Campiotti è un film sostenuto da Film Commission e andrà in onda di Rai1.