COMUNE DI ROVERETO (TN) * CENTRO OPERATIVO COMUNALE: « IN DISTRIBUZIONE IL PRIMO QUANTITATIVO DI MASCHERINE PER IL CONTAGIO COVID»

Alla presenza del Sindaco Francesco Valduga (autorità di Protezione Civile Locale) è stato attivato oggi il COC Centro Operativo Comunale presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari Rovereto. La consegna delle mascherine è una macchina complessa che in questa prima fase sta coinvolgendo oltre ai Vigili del Fuoco (incaricati dalla Protezione Civile) anche i volontari di Croce Rossa, Soccorso Alpini e Ana.

Nei prossimi giorni anche la Scuola provinciale Cani da Ricerca e Catastrofe.

Il Sindaco ha ringraziato tutti i volontari per la generosa adesione ed il lavoro che sta impegnando anche i servizi comunali (anagrafe, informatica, servizi tecnici) ed ha ricordato che le mascherine servono a proteggere gli altri da noi. Quindi ora che le mascherine arrivano in casa nessuno deve sentirsi invulnerabile e cominciare ad uscire. Bisogna continuare a restare a casa.

Il primo quantitativo di 28.000 mascherine è arrivato e sono già in distribuzione. Una parte di queste è stata consegnata a Marco (2959 residenti) e a Noriglio (1729 residenti). Altre 10.800 sono andate a Mori, 3000 a Isera. Il restante quantitativo di 16.165 Dpi viene distribuito domattina su tutte le restanti circoscrizioni di Rovereto.

Nel pomeriggio di domani arriverà un secondo carico di 25.500 pezzi che serviranno per le altre 5 circoscrizioni (Nord,Centro, Sud, Sacco San Giorgio, Lizzana Mori stazione).

Al momento sono impegnate 5 squadre a Noriglio e 10 a Marco per un totale di circa 40 volontari.

Domani saranno impegnate circa 70 tra Volontari e Vigili del Fuoco.

La popolazione è invitata a non uscire, i Vigili del Fuoco arrivano al domicilio e inseriscono nella buca delle lettere o al cancello la busta contenente due mascherine per ciascun residente (dal neonato all’anziano).

L’attività di distribuzione avrà inizio dalle ore 8:00 alle ore 20:00 con una pausa tra le 12 e le 13.

Ogni busta contiene le istruzioni per l’utilizzo e il riuso della mascherina.

Non devono esserci contatti tra popolazione e squadre di consegna: la popolazione è invitata ad aspettare fiduciosamente in casa. Le mascherine saranno consegnate anche alle persone “domiciliate” che non risultano presenti nell’elenco dei residenti. In tal caso dovranno fornire i propri dati personali con calligrafia leggibile. Non è consentito chiedere per strada mascherine che vengono fornite solo al domicilio.

La distribuzione delle mascherine ai negozi di alimentari, macellerie, panifici o quant’altro è già stata effettuata nella giornata di ieri. Non è quindi consentito richederne altre: le mascherine sono destinate ai residenti/domiciliati nel Comune di Rovereto.

Per segnalare eventuali disservizi utilizzare i numeri telefonici: