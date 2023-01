WWF TRENTINO * VALDASTICO NORD: « LA PETIZIONE SU “CHANGE.ORG“ PER DIRE “NO“ ALL’A31 NORD, ENTRO IL 5 FEBBRAIO »

14.33 - venerdì 27 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Petizione Aiutaci a dire no all’A31 Nord entro il 5 febbraio. Il Coordinamento No Valdastico Nord – A31, di cui WWF Trentino fa parte, promuove una petizione, le cui motivazioni potete leggere nel sito web o nel seguente testo. A seguito dell’approvazione della delibera di Giunta n.1923 del 22 ottobre 2022, è aperta la fase di invio delle osservazioni alla Variante al Piano Urbanistico Provinciale. Tale Variante è propedeutica a creare le condizioni per la futura realizzazione del tanto osteggiato prolungamento a NORD della A31.

La costruzione del autostrada A31 Nord creerà forti problematiche ambientali, sociali, e sanitarie a tutti i cittadini della Valle dell’Astico, Valsugana, Valle dell’Adige a sud di Trento. La costruzione della A31 Nord distruggerà interi ecosistemi, avrà gravi rischi legati all’assetto idrogeologico delle valli che attraverserà, aumenterà i livelli di inquinanti nelle aree. Aumenterà il traffico in tutta la Valle dell’Adige ed in Trentino.

Perché l’istanza di revoca del Rapporto Ambientale?

La Variante al Piano Urbanistico aumenta il rischio che venga dato avvio all’opera. E’ ora il momento di firmare l’istanza per avere un chiaro quadro dei danni ambientali. Per questo abbiamo redatto l’Istanza in autotutela.

L’istanza in autotutela è stata promossa da numerose associazioni e riveste un’importanza strategica per futuri ricorsi in sede legale. All’istanza sono aggiunte delle osservazioni per segnalare tutti gli aspetti negativi in merito alla variante al PUP provinciale.

L’alternativa che proponiamo è l’ammodernamento e l’elettrificazione dell’esistente collegamento ferroviario.

Firma e condividi per far firmare QUI!

Abbiamo tempo fino al 5 febbraio 2023 per consegnare le adesioni dei cittadini.