COMUNE DI ROVERETO (TN) * ALBERI DI NATALE: « LA RACCOLTA 2020 DA PARTE DI DOLOMITI AMBIENTE è PREVISTA PER IL GIORNO 16 GENNAIO »

L’albero di Natale non va abbandonato al cassonetto sotto casa, perchè esiste un servizio di recupero che a Rovereto viene attivato come tutti gli anni, dopo le festività.

La raccolta 2020 degli alberi di Natale da parte di Dolomiti Ambiente è prevista per il giorno 16 GENNAIO 2020 :i cittadini possono quindi esporre gli alberi vegetali sul marciapiede a bordo strada la sera precedente.

Attenzione: si intende l’albero vegetale e non quello sintetico.

In alternativa i cittadini potranno chiaramente conferirli gratuitamente ai CRM o, per chi non volesse utilizzare queste modalità, è possibile richiedere un servizio di ritiro a domicilio a pagamento con preventiva prenotazione al numero verde gratuito 800 847 028.