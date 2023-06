APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LEDROMAN 2023“: « RAGGIUNTO IL SOLD-OUT PETTORALI, ALLA GARA DI TRIATHLON 900 ATLETI DA 14 NAZIONI »

08.51 - lunedì 19 giugno 2023

LEDROMAN 2023 è già sold-out: il 9 luglio torna il Triathlon! Prosegue l’estate di Ledro all’insegna dello sport con la nona edizione della manifestazione, organizzata dalla A.S.D. Triledroenergy, che ogni anno vede la partecipazione di alcuni tra i più forti triatleti nazionali e internazionali. Al via anche Nicola Duchi, ambassador Garda Dolomiti.

La splendida cornice della Valle di Ledro è pronta ad accogliere una nuova ed entusiasmante sfida, con protagonisti fenomenali atleti capaci di cimentarsi tra nuoto, bici e corsa. Domenica 9 luglio sarà infatti il momento di “LEDROMAN Triathlon Sprint Race”, la gara di triathlon che richiamerà oltre 900 triatleti provenienti da 14 nazioni – già raggiunto il sold-out dei pettorali – chiamati alla prova delle tre discipline classiche con vista sulle acque blu cobalto del Lago di Ledro.

L’evento, giunto alla nona edizione, prenderà il via da Pieve di Ledro alle ore 14:15. La prima prova sarà quella di nuoto nel lido di Pieve: gli atleti si muoveranno in direzione del Circolo Vela per compiere un triangolo di 750 metri in senso antiorario per tornare al punto di partenza. Da regolamento, la prova dovrà essere conclusa tassativamente entro le 14:51, per poter avere accesso alla seconda frazione, quella in bicicletta.

La seconda prova prevede due giri in bici da corsa di 10 chilometri ciascuno attorno al Lago di Ledro, con circa 140 metri di dislivello positivo complessivo. Il tracciato risulta abbastanza veloce, in particolare nel tratto che da Pieve porta a Molina, mentre in località Pur inizia una salita di 1,5 km, con pendenza del 4-5%. A seguire, una breve e ripida discesa, da affrontare con cautela, riporterà a Pieve per il secondo giro. Il primo passaggio dovrà essere concluso entro le ore 15:25.

L’ultima frazione, decisiva per decretare il vincitore, è quella di corsa: gli atleti percorreranno 5 chilometri, quasi interamente tracciati sulla passeggiata che costeggia il lago. Nella prima parte, in direzione Mezzolago, si transiterà su un corridoio riservato sulla parte destra della statale, mentre, una volta giunti a Mezzolago, al giro di boa, il percorso si riporta sulla passeggiata. Arrivati a Pieve, si prosegue verso il Circolo Vela fino al Campeggio al Lago, dove si abbandona lo sterrato della passeggiata per tornare sull’asfalto fino al rettilineo d’arrivo. Entro le ore 15:45 tutti gli atleti dovranno aver iniziato l’ultima frazione, pena l’esclusione.

Ai nastri di partenza sono attesi tanti nomi di primo piano, che si sfideranno per battere il record fatto segnare del milanese Andrea Secchiero nel 2015, 58 minuti e 26 secondi. Fra gli atleti di punta si segnalano Alessandro Degasperi, Daniel Hofer, Emanuele Faraco (terzo classificato all’ultima edizione della LEDROMAN) e gli atleti di casa Nicola Duchi, da quest’anno nella rosa degli ambassador di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., e secondo nella scorsa edizione – e Mattia Zontini.

In campo femminile saranno attese protagoniste la vincitrice dello scorso anno Chiara Lobba, Sara Sandrini, Alberta Miori, Chiara Cavalli, Martina Dogana, Ludovica Severi, Sara Savoia e Chiara Cocchi, che tenteranno di abbassare il record di 1 ora 06 minuti e 32 secondi stabilito dalla veronese Lilli Gelmini nell’edizione del 2021.

PROGRAMMA “LEDROMAN TRIATHLON SPRINT RACE” – DOMENICA 9 LUGLIO

8:00 – 13:00 apertura ufficio gara e distribuzione pacchi gara

11:00 apertura zona cambio

13:30 chiusura zona cambio T1

13:45 spunta atleti

14:00 apertura box partenza

14:15 partenza della gara

15:20 arrivo previsto primo atleta LEDROMAN

15:45 chiusura zona cambio T2

16:15 arrivo previsto ultimo atleta

17:00 premiazioni e pasto presso le strutture aderenti per tutti gli atleti