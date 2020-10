UIL TRASPORTI – TRENTINO * CONTRATTO LAVORO: GRISENTI, « AFFRONTIAMO QUESTA BATTAGLIA PER RIVENDICARE PER L’ENNESIMA VOLTA IL RINNOVO SCADUTO, DA PIù DI SETTE ANNI »

Buongiorno, mi chiamo Erminia Grisenti delegata Uiltrasporti del Trentino, con l’amaro in bocca e lo spirito affranto, affrontiamo questa battaglia per rivendicare per l’ennesima volta il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da oramai più di sette anni.

La delusione si rispecchia tra i nostri volti di lavoratori e lavoratrici del settore delle pulizie, che con dignità e abnegazione, facciamo un lavoro, ora più che mai considerato indispensabile.

In questo periodo, affrontiamo una guerra a stretto contatto col nemico che si chiama Covid 19, noi al pari di medici, infermieri e operatori sanitari lo affrontiamo bardati di tutto punto: camicioni, occhiali, cuffie, mascherine e guanti; fai fatica a respirare le guance arrossiscono gli occhiali si appannano le gambe tremano ma continui, devi portare avanti la tua missione perché di missione si parla, il mostro ci spaventa ma l’indifferenza e la mancanza di volontà di rinnovare il contratto ci fa più paura.

La politica deve cominciare ad essere prepositiva e attiva verso un settore che guadagna ignobilmente 7 euro e 15 lordi incluso lo scatto di anzianità. Non esiste lo smart working, non esistono sabati e nemmeno domeniche, la parola d’ordine spesso è saltare riposi, cambiare turni lavorare la notte.

Alla chiamata, noi rispondiamo, sempre presenti perché ci crediamo è il nostro lavoro, non ci vergogniamo di fare un lavoro umile ma i-n-d-i-s-p-e-n-s-a-b-i-l-e.

Ora pero siamo stanchi, arrabbiati stufi, a parole sono tutti solidali, le pacche sulle spalle oramai hanno lasciato il loro tempo, ora più che mai è giunto il momento di dire la parola “Basta” nel rispetto nostro e delle nostre famiglie. Rinnoviamo il contratto di lavoro ora e subito.

*

Erminia Grisenti

delegata Uiltrasporti del Trentino