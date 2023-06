PAT * “VIVERE IL PARCO 2023“: « CONCERTO CON “JASMINE TRIO“, AL PARCO DELLE TERME DI LEVICO (TN), 23/6 – 21.00 »

11.32 - domenica 18 giugno 2023

Vivere il parco 2023″, concerto con Jasmine Trio.Parco delle Terme di Levico, il 23 giugno ore 21.00. Venerdì 23 giugno ad ore 21.00 presso l’anfiteatro naturale primo appuntamento musicale d’eccezione con il concerto del JASMINE TRIO che si inserisce nell’ambito di Vivere il Parco, iniziativa realizzata dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Un itinerario musicale tra generi e stili diversi. Concerti dove la musica viene proposta in piena sintonia con l’ambiente naturale circostante.

Max De Aloe Jasmine Trio è il nuovo progetto dell’armonicista lombardo Max De Aloe per il quale si avvale di due fuoriclasse del jazz nord europeo: il pianista olandese Mike del Ferro e il contrabbassista danese Jesper Bodilsen.

Nel Jasmine Trio oltre a composizioni originali dei tre musicisti ci sarà spazio per interessanti brani noti di matrice jazzistica ma anche per suggestive rivisitazioni che passano dal tango, alla musica lirica. Un viaggio tra diversi generi musicali miscelati in jazz che non mancherà di affascinare diverse tipologie di ascoltatori.

Il concerto è gratuito. In caso di maltempo si terrà al chiuso con entrata da Piazza Garollo/Via Prati con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

PROGRAMMA COMPLETO: link

Per informazioni:

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Provincia autonoma di Trento

Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria)

e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

link

facebook: parco delle terme di Levico

Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)

Per approfondire

Max De Aloe è considerato dalla stampa specializzata tra i più attivi armonicisti jazz in Europa e annovera nel suo curriculum prestigiose collaborazioni in sala di registrazione e/o dal vivo con musicisti del calibro di Kurt Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Paul Wertico, Bill Carrothers, John Helliwell dei Supertramp, Eliot Zigmund, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Enrico Rava, Massimo Ranieri e molti altri. Ha oltre cinquanta CD al suo attivo, di cui 18 come leader.

Mike del Ferro è stato per molti anni il pianista ufficiale di Toots Thielemans ma ha collaborato anche con alcuni tra i migliori jazzisti a livello mondiale come Brandford Marsalis, Jack DeJohnette, Randy Brecker, Oscar Castro Neves, Jorge Rossy, Norma Winstone, Richard Galliano e molti altri.

Jesper Bodilsen, da anni al fianco di Stefano Bollani nel Danish trio è vincitore del Django d’or Jazz Prize nel 2004 come migliore musicista europeo, tra i più importanti riconoscimenti assoluti per chi opera nel mondo del jazz in Europa.