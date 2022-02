CGIL CISL UIL ACLI – TRENTINO * CRISI UCRAINA: « NO ALLA GUERRA, SI FACCIA OGNI SFORZO POSSIBILE PER RIAPRIRE UN CANALE DIPLOMATICO »

13.33 - giovedì 24 febbraio 2022

Crisi Ucraina. Subito corridoi umanitari per sostenere i civili in fuga. Cgil Cisl Uil e Acli: no alla guerra. Si faccia ogni sforzo possibile per riaprire un canale diplomatico.

“Sono i civili, le donne, i bambini, le persone fragili a pagare il prezzo più alto di una guerra. Sempre. E questo vale drammaticamente anche per l’Ucraina oggetto di un folle attacco da parte della Russia. In queste ore drammatiche la priorità deve essere la salvaguardia di quei civili. Per questo chiediamo al presidente Fugatti di attivare tutti i canali possibili per aprire subito corridoi umanitari con il Trentino.

Di fronte a questa emergenza deve valere il nostro spirito di solidarietà e accoglienza”. Lo dicono Cgil Cisl Uil e Acli condannando con fermezza l’offensiva delle truppe russe e ribadendo un secco no alla guerra. “Ci stiamo muovendo su un terreno scivolosissimo che mette a rischio la pace in Europa. Crediamo sia ancora il tempo di fare ogni sforzo possibile per trovare una soluzione diplomatica a questo conflitto.

Non è con le armi che si costruiscono soluzioni in terre in cui vivono minoranze diverse. La strada della convivenza si costruisce rispettando le minoranze, non soffiando sul fuoco del nazionalismo o dell’odio etnico. La storia della nostra piccola terra ne è esempio. Per questa ragione è importante che ci sia dalle cancellerie europee massima pressione per indurre Russia e Ucraina, con ogni mezzo civile possibile, a tornare al rispetto dell’accordo di Minsk”.

Cgil Cisl Uil e Acli sono pronte a mobilitarsi insieme ad ampia parte della società civile trentina per il cessate il fuoco. Intanto esprimono solidarietà e vicinanza ai cittadini ucraini e alle tante donne e uomini della comunità ucraina in Trentino.