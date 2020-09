CENTRO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE / ASSOCIAZIONE ELEMENTARE / COOPERATIVA SMART * TEATRO: « ” IN ARTE, GLOBALI! ” CORSO ISPIRATO AI TEMI DELLA CITTADINANZA ATTIVA PER GIOVANI DAI 17 AI 35 ANNI »

È in promozione In arte, globali!, corso di teatro ispirato ai temi della cittadinanza attiva e indirizzato a giovani dai 17 ai 35 anni, promosso da Centro per la Cooperazione Internazionale, Associazione Elementare e Cooperativa Smart e sostenuto dal Comune di Rovereto e dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito del bando Strategia per una Rovereto Giovane, 2.0.

Tra ottobre e dicembre, con l’accompagnamento di professionisti, i giovani saranno coinvolti nella realizzazione di monologhi teatrali. Il progetto si struttura nella formazione di gruppo, in presenza, presso il roveretano SmartLab e nella formazione individuale online per introdurre sfide globali, scrittura creativa e recitazione. A partire da un tema loro caro (come ambiente, lavoro, questioni di genere, migrazioni, diseguaglianze, etc), i e le partecipanti potranno frequentare l’intero percorso o scegliere, in base alle proprie attitudini e propensioni, se mettersi in gioco con la scrittura o con la recitazione.

Il prodotto finale sarà un catalogo video dei monologhi realizzati.

La proposta nasce dal connubio di diversi mondi – formazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, attivismo giovanile ed espressione artistica – il cui intreccio diventa un’opportunità di arricchimento personale accattivante per i giovani, oltre che un’occasione di condivisione e contaminazione reciproca per gli organizzatori.