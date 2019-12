PAT * BUS DE VELA: « PREVISTA PER IL TARDO POMERIGGIO LA RIAPERTURA DELLA STRADA »

Bus de Vela: prevista per il tardo pomeriggio la riapertura della strada. Terminati i lavori di disgaggio.

Sono da poco terminati i lavori di disgaggio e messa in sicurezza del tratto della statale 45 bis della Gardesana, in corrispondenza del Bus de Vela, direzione Trento, interessato ieri da un fenomeno franoso. Svolto in collaborazione dalla Protezione civile, dal Servizio geologico, dal Servizio gestione strade e da una ditta specializata, a tempi molto accelerati, l’intervento ha avuto successo, e dopo un ulteriore sopraluogo, anche con ausilio di elicottero, e la pulizia del tratto stradale, con spostamento delle barriere new jersey e della segnaletica, la viabilità verrà riaperta, entro il tardo pomeriggio