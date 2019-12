CARABINIERI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « UN ARRESTO PER SPACCIO, SI TRATTA DI UN 37ENNE NIGERIANO CON PRECEDENTI PENALI »

Nel corso degli ultimi giorni, per i mercatini di Natale e data l’affluenza di numerosi turisti, sono stati intensificati i servizi per il contrasto a spaccio e detenzione di stupefacenti, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Trento.

In tale contesto e nella tarda mattinata di ieri, infatti, nella zona della “Portela”, è stato tratto in arresto I.K., 37enne nigeriano, già gravato da pregiudizi penali specifici, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di “hashish”.

L’uomo, che era stato notato discutere con un giovane e ricevere dal medesimo del denaro, ha insospettito i militari di pattuglia, che hanno deciso di intervenire, bloccando entrambi ed accompagnandoli presso la caserma di via Barbacovi.

Quindi i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno dato seguito ad una perquisizione personale rinvenendo, oltre al denaro consegnato poco prima dal giovane, ulteriori involucri già confezionati e pronti per lo spaccio, per complessivi gr. 11,2 di “hashish” e pertanto lo hanno tratto in arresto.

Ultimate le operazioni di rito, il nigeriano è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Provinciale Carabinieri di via Barbacovi a disposizione dell’A.G., in attesa della direttissima, celebrata nella mattinata odierna (condannato a sei mesi e pena sospesa).