AUTONOMISTI POPOLARI * TERRITORIO: « INCONTRO CON I SIMPATIZZANTI DEGLI ALTIPIANI VIGOLANA, FOLGARIA LAVARONE, VALSUGANA E TESINO »

Incontro con i simpatizzanti Autonomisti Popolari degli altipiani della Vigolana, Folgaria Lavarone, della Valsugana e del Tesino

Dopo l’incontro di questa estate alla malga Prima Posta sull’altipiano di Folgaria ove hanno partecipato 120 persone, nella serata del 10 dicembre scorso, presso l’Agritur Montibeller di Roncegno Terme, si sono incontrati per farsi gli Auguri di Natale i simpatizzati degli Autonomisti Popolari, relativi alla zona degli altipiani della Vigolana, di Folgaria e Lavarone, della Valsugana e del Tesino. Le numerose persone intervenute (oltre 60) hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il Presidente del Consiglio Walter Kaswalder, l’assessore Roberto Failoni ed il consigliere provinciale Luca Gugliemi del gruppo Fassa che in consiglio Regionale ha costituito gruppo regionale con gli Autonomisti Popolari. Nella logica che la giunta provinciale ha inaugurato: incontrare la gente per confrontarsi e capire le problematiche che i territori segnalano, si è organizzata la serata.

In quest’ottica il Presidente Kaswalder ha illustrato ai convenuti cosa è stato fatto in questo primo anno di attività e i riscontri attesi. Poi è intervenuto il consigliere Luca Gugliemi che ha raccontato del clima costruttivo che si respira con la giunta provinciale e con tutti i consiglieri che fanno parte della coalizione per il cambiamento autonomista popolare. E’ poi intervenuto l’assessore Roberto Failoni che ha spiegato cosa la legge di bilancio, in discussione in questi giorni, porterà per la popolazione del Trentino ed in particolare per i territori che erano presenti alla cena. E’ stato chiesto ai presenti di continuare a interloquire con i rappresentati del territorio al fine di rendere ancora più forte e incisiva l’attività della giunta e del consiglio provinciale. Il saluto finale del Presidente Walter Kaswalder si è concluso con l’impegno e promessa per Autonomisti Popolari ad organizzare ancora questo tipo d’incontri in tutto il territorio del Trentino.

La serata si è terminata con gli Auguri a tutti i presenti e alle loro famiglie di un sereno Natale e un Felice Anno nuovo.

*

Autonomisti Popolari