BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 3 MARZO: « FDI 28,2% / PD 19,7% / M5S 16,4% / LEGA 8,5% / FI 7,3% »

09.35 - lunedì 4 marzo 2024

Media sondaggi 3 marzo: in calo FDI dopo la Sardegna, cresce Azione.

Prima media sondaggio successiva ai risultati delle regionali sarde. I vari istituti italiani registrano innanzitutto un calo per il primo partito italiano, Fratelli d’Italia, in calo di mezzo punto al 28,2%. Cede 2 decimi anche la Lega, all’8,5%, con Forza Italia stabile al 7,3% e Noi Moderati in crescita di due decimi all’1,1%. La coalizione di Centrodestra cede quindi nel complesso mezzo punto, valendo oggi poco più del 45%. In lieve calo anche la fiducia nella premier Giorgia Meloni al 41,4%.