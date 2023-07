BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 2 LUGLIO: « FDI AL 29,0% / PD 20,2% / M5S 15,7% / LEGA 8,7% / FI 8,4% / AZIONE 3,6% »

08.36 - lunedì 3 luglio 2023

Media sondaggi 2 luglio: continua il boost per Forza Italia, giù Azione, Lega e FDI.La media di tutti i sondaggi italiani a inizio luglio. Continua il boost di consensi per Forza Italia successivo alla scomparsa dello storico leader Silvio Berlusconi, il partito vale secondo l’ultima media l’8,4%, 1,4 in più rispetto a 4 settimane fa. Calano gli altri partiti di centrodestra, 3 decimi persi da Fratelli d’Italia, comunque saldamente primo partito al 29%, 4 decimi persi dalla Lega per un 8,7% e un decimo perso da Noi Moderati allo 0,8. Complessivamente la crescita di FI traina in su anche il centrodestra, al 46,9%, +0,6.

Poche variazioni nella coalizione di centrosinistra, cede un decimo il PD al 20,2%, un decimo più Europa al 2,2% mentre stabile AVS al 3%. Perfettamente stabile anche il movimento 5 stelle al 15,7%.

Il partito a calare di più in questo mese è Azione, che perde mezzo punto al 3,6%. Stabile Italia viva al 2,8%. Per quanto riguarda le opposizioni extra parlamentari 3 decimi persi da Per l’Italia di Paragone e 3 guadagnati da Unione Popolare

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente