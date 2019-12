AUTOSTRADA DEL BRENNERO –  A22: CDA: « APPROVATO IL BUDGET 2019 E CONFERMATE LE TARIFFE AGEVOLATE – PER LA SICUREZZA NUOVE MANUTENZIONI E CONVENZIONI CON VIGILI DEL FUOCO E CROCE BIANCA »

Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Hartmann Reichhalter ha approvato oggi il budget previsionale 2020, che con una proiezione di 400 milioni di valore della produzione e 328 milioni di costi risulta in linea con quello dello scorso anno. Confermate, inoltre, per l’anno a venire le diverse agevolazioni tariffarie previste per i pendolari e i motociclisti. Come di consueto, in Consiglio di Amministrazione e in Comitato Esecutivo non sono mancate decisioni operative in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.

Entrando più nel dettaglio, il CdA ha approvato la proposta dell’Amministratore Delegato, Diego Cattoni, di prolungare per tutto il 2020 il Brennerpass, ossia lo sconto del 20% per i pendolari. Analoga decisione è stata presa per l’agevolazione riservata ai motociclisti, che possono contare sul 30% di sconto sulla tariffa per gli altri mezzi “leggeri”.

Quanto alla sicurezza, il Comitato Esecutivo ha approvato un intervento di rinforzo strutturale e di risanamento del sistema di sovrappassi che consente l’intersezione con la A4 a sud di Verona. Via libera anche a tre diverse convenzioni da sottoscrivere rispettivamente con la Croce Bianca di Bolzano, il Comitato di Mantova della Croce Rossa e le Unioni distrettuali dei Vigili del Fuoco di Mezzolombardo, Trento e Rovereto. Oggetto delle intese è la collaborazione al fine di garantire la migliore assistenza possibile agli utenti di A22, in particolare nelle giornate di traffico intenso. A Bolzano, la Croce Bianca è stata dotata di motociclette per consentire un rapido intervento anche in caso di traffico congestionato. Nonostante la diffusione dei telefoni cellulari abbia reso meno utilizzate le colonnine di emergenza, il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero SpA ha deliberato oggi un intervento di manutenzione straordinaria, in modo da assicurarne l’efficienza anche a chi, per qualsiasi ragione, si trovasse impossibilitato ad utilizzare la rete cellulare in caso di emergenza.

In materia ambientale, è stato approvato l’impegno di spesa di 2,5 milioni di euro per la raccolta differenziata dei rifiuti in tutta l’area di pertinenza della A22, dalle aree di servizio alle piazzole di emergenza, per i prossimi tre anni.

Sul fronte dell’ammodernamento, si segnala l’acquisizione dei terreni necessari per il rifacimento dello svincolo di interconnessione con l’autostrada A1 funzionale alla terza corsia e l’istallazione di 6 nuove casse automatiche di ultima generazione nelle stazioni autostradali di Brennero, Bressanone, Affi e Verona sud.