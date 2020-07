APT ROVERETO (TN) * VISITE GUIDATE – 4 ITINERARI: « IL CHILOMETRO DELLE MERAVIGLIE, LA CITTà PIù ALL’AVANGUARDIA DEL TRENTINO, LA CITTà DELLA SETA E LA ROVERETO DI FORTUNATO DEPERO »

Da luglio le visite guidate agli scorci più belli di Rovereto. 4 itinerari: il chilometro delle meraviglie, la città più all’avanguardia del Trentino, la città della seta e la Rovereto di Fortunato Depero.

Ammirare le bellezze e gli scorci più suggestivi e caratteristici di Rovereto, a piccoli gruppi accompagnati da guide locali esperte ed appassionate. Una scoperta per gli ospiti in vacanza sul territorio, un’occasione di approfondimento per cittadini e trentini desiderosi di fare un viaggio attraverso secoli di storia e soffermare l’attenzione sui simboli architettonici che hanno caratterizzato la vita, anche economica, della città. Questo il senso del progetto messo in campo da Apt Rovereto e Vallagarina e Comune di Rovereto per i prossimi 6 mesi, con la collaborazione professionale dell’Associazione Guide del Trentino, che ha curato gli itinerari di visita.

L’iniziativa va nella direzione della ripartenza, anche con l’obiettivo di trovare delle formule di intrattenimento alternative e quindi di soddisfare le nuove esigenze dei turisti in questa estate post Covid19.

A partire da sabato 11 luglio ci sarà la possibilità di essere accompagnati attraverso le vie e piazze di Rovereto scegliendo uno dei 4 percorsi tematici individuati, che si alterneranno di sabato in sabato fino alla fine dell’anno:

*

Il chilometro delle meraviglie

Partenza dal ponte Forbato e descrizione del quartiere di S. Maria, per proseguire verso Palazzo Pretorio. Narrazione delle decorazioni esterne, accenno al Castello di Rovereto, via della Terra con i palazzi e le decorazioni più significative, la chiesa e la porta di S. Marco, il bastione Basadonna, un accenno a Mozart e Cagliostro a Rovereto e alle testimonianze artistiche del giovane Depero. L’itinerario prosegue in piazza delle Oche e Valbusa, piazza Rosmini e palazzo Del Ben, corso Rosmini, il boulevard di Rovereto e Corso Bettini dove la passeggiata si conclude nell’agorà del Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Questo itinerario ha carattere turistico perché tratta epoche diverse e si sviluppa su un percorso lungo e articolato, un “assaggio” di quanto la città offre, che può poi essere approfondito individualmente secondo i propri interessi.

*

Rovereto: la città più all’avanguardia del Trentino

Partenza da piazza Rosmini e introduzione alla Rovereto moderna: i lavori ottocenteschi e l’apertura del Boulevard, l’importanza storica dell’Accademia degli Agiati, Palazzo Rosmini e la figura di Antonio e Ambrogio Rosmini. Si prosegue lungo il viale che vede realizzate molte opere di Ambrogio e quindi si fa un affondo sulla “Rovereto nel secolo dei lumi”: palazzo Fedrigotti, teatro Zandonai, Palazzo dell’Istruzione, Palazzo dell’Annona e Palazzo Alberti Poja. Termine del percorso al Mart con la spiegazione del complesso architettonico. Questo itinerario è più mirato e quindi si rivolge a un turismo prevalentemente regionale con conoscenze preesistenti del territorio. Terminando sotto la cupola, l’itinerario è inoltre un invito esplicito ad entrare nelle sale del museo.

*

Rovereto, città della seta

Partenza da Piazza Podestà e introduzione all’economia della Rovereto tardo medievale e rinascimentale. L’importanza delle rogge in città, passaggio coperto fino a piazza Malfatti con la descrizione di tutti i palazzi, in particolare del primo filatoio della città e la funzione economica e commerciale della piazza, piazza Erbe, accenno a Palazzo Todeschi e a Mozart, che a Rovereto tenne il suo primo concerto italiano. Si prosegue verso il filatoio Tacchi e palazzo Masotti per concludere l’itinerario.

*

La Rovereto di Fortunato Depero

Partenza da Casa d’arte futurista Depero e introduzione alla figura istrionica dell’artista poliedrico, roveretano d’adozione. Illustrazione degli spazi espositivi, compendio delle numerose discipline artistiche nelle quali si è cimentato: magnifiche tarsie in panno, importanti produzioni pittoriche ma anche mobili, originali marionette e pionieristici elaborati di grafica pubblicitaria. La visita prosegue verso via Rialto con un focus sulle prime esperienze artistiche deperiane. Conclusione del percorso in piazza Rosmini dove Fortunato Depero, giovanissimo, espose le sue prime opere.

*

Informazioni utili

Il servizio è attivo il sabato mattina dall’11 luglio al 26 dicembre, dalle 10 alle 12. Il costo per gli adulti è di 6 Euro, ridotto a 4 euro per i possessori di Museum Pass e Trentino Guest Card, gratuito per i bambini fino a 10 anni. Inoltre ogni due biglietti di ingresso ad uno dei musei della città di Rovereto (Mart, Casa d’Arte Futurista Depero, Museo Storico Italiano della Guerra, Museo delle Scienze e di Archeologia) una visita guidata è in omaggio.

Le prenotazioni vanno effettuate presso l’ufficio informazioni di Apt (via mail, telefono o di persona) entro le ore 17 del giorno precedente la visita.