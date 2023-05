APT GARDA DOLOMITI (TN) * COPPA DEL MONDO WINDSURF: « RUTKOWSKI E LEMETEYER CONQUISTANO LA TAPPA DI “PWA“ A TORBOLE »

16.28 - lunedì 15 maggio 2023

Rutkowski e Lemeteyer conquistano la tappa di PWA a Torbole. La tappa di Coppa del Mondo di windsurf disputata nel Garda Trentino ha visto trionfare il campione e la vicecampionessa dello scorso anno. Quattro i tabelloni slalom completati, nonostante le avverse condizioni meteo.

Si è conclusa ieri, domenica 14 maggio, la tappa di Coppa del Mondo di windsurf del circuito PWA World Tour (Professional Windsurfers Association) che dopo 31 anni ha fatto ritorno nelle acque del Garda Trentino.

La prova altogardesana, l’unica a svolgersi in una location lacustre, ha visto i successi del polacco Maciek Rutkowski e della francese Justine Lemeteyer, rispettivamente campione e vicecampionessa dello scorso anno. Con loro sul podio, da una parte il francese Pierre Mortefon e il thailandese Will McMillan, dall’altra la spagnola Blanca Alabau e la francese Marion Mortefon, quest’ultima vincitrice della Coppa del Mondo dello scorso anno.

Dopo quattro giorni caratterizzati dal maltempo e dal vento debole, la giornata di domenica si è rivelata la migliore dal punto di vista metereologico grazie all’arrivo dell’Ora che ha offerto un pomeriggio di regate con 10-20 nodi di vento, consentendo di completare quattro tabelloni slalom.

“Nonostante le difficoltà metereologiche, abbiamo concluso al meglio questa tappa e speriamo davvero di poter ripetere l’esperienza nei prossimi anni – ha affermato Armando Bronzetti, Presidente del Circolo Surf Torbole -. Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor, all’APT Garda Dolomiti, a Trentino Marketing e al Comune di Nago-Torbole senza i quali non avremmo potuto organizzare questa tappa. Ovviamente c’è un po’ di rammarico per il nostro atleta Bruno Martini che ha sofferto molto durante queste giornate ma che certamente si riscatterà nelle prossime tappe. In compenso abbiamo ricevuto un’ottima notizia direttamente dalla Grecia dove Nicolò Renna si è laureato campione Europeo IQFOIL classe olimpica!”

“Con l’auspicio che possa diventare ben presto una tappa fissa del circuito mondiale, rivolgo i miei complimenti al comitato organizzatore del Circolo Surf Torbole per l’ottima riuscita della Coppa del Mondo di windsurf PWA disputatasi nelle acque di Torbole e che, a 31 anni di distanza dall’ultima volta, ha portato sulle rive trentine del Lago di Garda più di 60 interpreti della disciplina provenienti da tutto il mondo. I cinque giorni di gara hanno messo in luce il talento, le capacità tecniche degli atleti ma anche quelle degli organizzatori. In un contesto meteorologico non facile, lo staff è riuscito a mettere in piedi un evento di altissima qualità e dato modo a Torbole, Riva del Garda e a tutto il territorio dell’Alto Garda di mostrare i suoi lati migliori, che lo hanno reso celebre in tutto il mondo e grazie ai quali ogni anno migliaia di persone giungono in Trentino. Al termine dell’ultima giornata di gare, infine, si è aggiunta la splendida notizia del successo da parte di Nicolò Renna ai Campionati Europei iQFOiL di Patrasso, in Grecia. Un’impresa che fa entrare il windsurfer trentino, cresciuto proprio nel Circolo Surf Torbole, nel novero dei tanti campioni sportivi ai quali siamo vicini e di cui il Trentino può orgogliosamente fregiarsi” – ha aggiunto l’Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni.

Parole di grande soddisfazione per l’esito dell’evento anche dal Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., Silvio Rigatti: “Abbiamo ricevuto molti ringraziamenti e soprattutto complimenti sia dai giudici che dai dirigenti internazionali per la professionalità e l’organizzazione che il Garda Trentino ha saputo offrire e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo lanciato l’appuntamento al prossimo anno, auspicando condizioni meteo e di vento migliori: tuttavia, siamo riusciti a svolgere tutte le gare previste, ciò conferma come il nostro Lago sia sempre un contesto ideale per poter regatare.”

La prossima tappa del circuito del PWA World Tour si disputerà nella prima metà di giugno alle Isole Fiji.

Foto di PWA World Tour