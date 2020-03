APSS TRENTINO * EMERGENZA COVID-19: « RICERCA MEDICI E PERSONALE SANITARIO, PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER INTEGRARE GLI ADDETTI IN SERVIZIO »

Emergenza covid-19, Apss cerca medici e personale sanitario. Un invito a presentare la propria candidatura per integrare il personale in servizio.

Apss cerca medici e personale sanitario per far fronte alle crescenti richieste di assistenza che si verranno a creare nel corso dell’emergenza coronavirus. Le figure professionali ricercate sono soprattutto anestesisti e internisti anche specializzandi, infermieri, assistenti sanitari, tecnici sanitari. La ricerca è aperta anche ai pensionati.

È prevista la stipulazione di un contratto in libera professione o CoCoCo di durata non superiore a sei mesi, prorogabili se perdura lo stato di emergenza. Sul sito Apss e all’indirizzo https://servizi.apss.tn.it/candidatura/ è disponibile il form da compilare per presentare la propria candidatura.