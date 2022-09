AGENZIA ENTRATE – TRENTO * CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: “ L’ELENCO COMPLETO DEI BONUS, IN TRENTINO EROGÀTI 57 MILA SOSTEGNI PER 185 MILIONI DI EURO

16.17 - lunedì 19 settembre 2022

È online sul sito internet una tabella aggiornata con i dati dei Contributi a fondo perduto complessivamente erogati dall’Agenzia nel 2021 (sia come accredito su conto corrente, sia sotto forma di credito di imposta), con il dettaglio per regione e province autonome .

Per agevolare la lettura del report, vi indichiamo di seguito per comodità il “nome giornalistico” dei diversi Cfp (sulla tabella, infatti, è indicato per ciascuno solo il riferimento normativo).

art. 25 Dl 34/2020: Cfp Decreto rilancio

art. 59 D.L. 104/2020: Cfp centri storici

art. 1, 1-bis, 1-ter dl 137/2020: Cfp Ristori e ristori bis

art. 59 D.L. 104/2020: Cfp santuari

art. 60 comma 7-sexies D.L. 104/2020: Cfp Comuni montani

art.2 D.L. 172/2020: Cfp Natale

art. 1 D.L. 41/2021 e art. 1 commi da 1 a 3 D.L. 73/2021: Cfp Sostegni e Sostegni bis

art. 1-ter D.L. 41/2021: Cfp Start-up

art. 1 commi da 5 a 15 D.L. 73/2021: Cfp attività stagionali

art. 1 comma 30-bis D.L. 73/2021: Cfp soggetti con ricavi o compensi 10-15 mln

art. 1 commi da 16 a 27 D.L. 73/2021: Cfp perequativo

art. 6 Decreto Ministero Turismo 24/08/2021: Cfp attività turistiche

art. 2 D.L. 73/2021 e art. 11 D.L. 105/2021: Cfp attività chiuse