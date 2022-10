SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * ESCURSIONISTA DISPERSO IN LAGORAI: « È IN FASE DI ANALISI IL MATERIALE VIDEO E FOTOGRAFICO RACCOLTO DAI QUATTRO PILOTI DI DRONI »

17.49 - venerdì 28 ottobre 2022

Escursionista disperso in Lagorai. È in fase di analisi il materiale video e fotografico raccolto dai quattro piloti di droni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, due del servizio regionale veneto e due del servizio provinciale altoatesino. Gli operatori sono stati elitrasportati questa mattina su cima Cece in Lagorai, insieme a quattro soccorritori del Soccorso Alpino Trentino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Fino alle 13.30 di oggi hanno effettuato dei sorvoli con i droni lungo tutti i versanti della cima. Le molte immagini raccolte sono al vaglio in queste ore del centro operativo, il quale sta valutando come proseguire le ricerche nelle prossime giornate.

Nessuna traccia è stata rilevata dal cane molecolare della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, impiegato nel pomeriggio di ieri per fare una verifica nella zona del rifugio Refavaie (Vanoi), dove l’escursionista ha parcheggiato la macchina.