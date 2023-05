SAIT COOP * PRESENTAZIONE BILANCIO E RISULTATI 2022: « LA CONFERENZA STAMPA CON DALPALÙ E PICCIARELLI, A TRENTO (16/5 -11.00) »

14.59 - martedì 9 maggio 2023

È in programma la conferenza stampa che si terrà martedì 16 maggio 2023 alle ore 11.00, presso la sede SAIT in Via Innsbruck, 2 a Trento. Verranno presentati bilancio e risultati 2022 di SAIT Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine), in occasione dell’Assemblea dei Soci che si terrà nel pomeriggio e che sarà anche chiamata a deliberare il rinnovo delle cariche sociali.

Interverranno:

Renato Dalpalù, Presidente SAIT Coop

Luca Picciarelli, Direttore Generale SAIT Coop