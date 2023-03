GRUPPO MEZZACORONA (TN) *“MUNDUS VINI SPRING TASTING 2023”: « IN GERMANIA PREMIÀTI AL CONCORSO COME “MIGLIOR PRODUTTORE ITALIANO”, CON 13 MEDAGLIE D’ORO E 14 D’ARGENTO »

15.03 - martedì 14 marzo 2023

Nuovo prestigioso riconoscimento per il Gruppo Mezzacorona (Trento), in uno dei più importanti eventi enologici a livello mondiale. In Germania, al “Mundus Vini Spring Tasting 2023”, il più prestigioso concorso internazionale dedicato al vino svoltosi a Neustadt (Renania Palatinato) e che è giunto alla 32esima edizione, Mezzacorona è stata insignita del Premio come “Miglior Produttore Italiano” ottenendo il record di ben 13 medaglie d’oro e 14 medaglie d’argento.

Il concorso si è concluso a fine febbraio e ha visto impegnati oltre 200 esperti enologici provenienti da tutto il mondo, che hanno degustato e valutato 7.500 vini.

Mezzacorona ha ottenuto in particolare il sigillo come “Best of Show”, la massima onorificenza, per 2 vini: il Pinot Grigio Castel Firmian Trentino Doc Riserva 2021 (miglior vino bianco del Trentino) e il Dalila Feudo Arancio Sicilia Doc 2021 (miglior vino bianco della Sicilia).

La consegna ufficiale del riconoscimento si svolgerà domenica prossima 19 marzo nel corso della prima giornata della grande fiera del vino ProWein di Düsseldorf, in programma dal 19 al 21 marzo 2023. Questo successo conferma il valore del grande lavoro attuato dal Gruppo Mezzacorona per raggiungere l’eccellenza produttiva e per valorizzare l’impegnativo percorso della sostenibilità attuato dai propri soci.

Nella foto: il Direttore Generale Francesco Giovannini ed il Presidente Luca Rigotti