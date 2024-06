PINTARALLY MOTORSPORT * 44MO RALLY S. MARTINO DI CASTROZZA E 73MA CRONOSCALATA TRENTO-BONDONE: «DUE MANIFESTAZIONI IMPORTANTI, CON 30 PILOTI»

18.04 - lunedì 10 giugno 2024

Si prospetta un weekend impegnativo quello che sta per arrivare per la Pintarally Motorsport. La Scuderia trentina si troverà al via di due manifestazioni importanti con ben 30 piloti. Al 44° Rally San Martino di Castrozza che si correrà il 14 e 15 giugno ci saranno: Capuzzo Maurizio su Opel Adam; Daprà Roberto su Skoda Fabia R5 RS; Grani Lorenzo su Peugeot 208 Rally4; Landolfi Diego su Renault Clio Rally5; Lucchesi Christopher su Peugeot 208 Rally4; Pontalti Mirko su Peugeot 208 Rally4; Ravanelli Devis su Citroen DS3 N5; Scalco Leonardo su Ford Fiesta Rally; Tezza Dennis su BMW M3; Toscana Christian su Renault Clio super 1600; Villa Denis su Suzuki Swift; Zanon Andrea su Renault Clio Rally5.

In contemporanea, sempre in Trentino, ci sarà la cronoscalata più lunga d’Europa. Con i suoi 17.3 km, un dislivello di 1423 metri e una pendenza media del 8.2%, la 73a Trento-Bondone vedrà al via i seguenti piloti della Scuderia con Pintarelli Silvano su Skoda Fabia R5 apripista della manifestazione: Agostini Andrea su Mini Plus; Comai Mattia su Peugeot 106 A; Degli Avancini Gianluca su Audi TCR; Divina Sergio su Skoda Fabia R5 Evo; Ghezzi Giuseppe su Porsche GT3; Giovannini Franco su Mini Cooper S Plus; Lunelli Rino su Ferrari 488 Challenge; Morelli Valentino su Peugeot 106 GR.N; Paissan Renato su Skoda Fabia R5; Parisi Roberto su Clio Super 1600; Pedrini Thomas su Osella PA30; Pichler Thomas su Lamborghini Huracan; Ruaben Gianluca su Ford Fiesta N5; Scoz Andrea su Citroen Saxo GR.N; Zanella Mattia su Peugeot 208 R2; Zucol Claudio su BMW 325 E30; Zucol Nicola su BMW M3 Compact.