PAT * «UNDERCUT L’ORO DI LEGNO, IL 27 AGOSTO ALLE 21.25 IN PRIMA TV SU DMAX»

17.01 - martedì 26 agosto 2025

Mercoledì 27 agosto in prima tv su DMAX (canale 52) andrà in onda l’ottava stagione di “Undercut: l’oro di legno”, la docu-serie che racconta l’impegnativo e affascinante mestiere dei moderni boscaioli.

Tornano le imprese dei boscaioli tra le foreste del Trentino, i torrenti degli Appennini romagnoli e i boschi del Lazio. E in più il nuovo ingresso del team della famiglia Germani, che fanno la loro prima apparizione nella serie portando sui teleschermi degli italiani il duro lavoro legato all’economia della legna da ardere.

Scritta da Andrea Rizzoli e diretta da Yuri Massaro, la serie “Undercut” è realizzata da GiUMa Produzioni con il sostegno di Trentino Film Commission per Warner Bros. Discovery.

In questa nuova stagione da 8 episodi, due in più delle precedenti edizioni, le telecamere seguiranno ancora una volta le vicende del team Giacomelli, i boscaioli trentini cuore pulsante del programma.

Al loro fianco, ritroveremo i fratelli Bucci, impegnati in una corsa contro il tempo in numerosi cantieri forestali. La grande novità di questa edizione è l’ingresso di una nuova squadra: il team dei Germani, una famiglia di boscaioli che ci porterà alla scoperta del loro lavoro nei fitti boschi del frusinate, nel basso Lazio.