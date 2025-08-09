Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * «ATTACCO CON DRONE A ROSTOV, FINESTRE DI UN GRATTACIELO DANNEGGIATE, DUE APPARTAMENTI COLPITI»

11.06 - sabato 9 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Un attacco con un drone ha fatto andare in frantumi le finestre di un edificio residenziale alto nella città russa meridionale di Rostov. Due appartamenti sono stati danneggiati, ha dichiarato il governatore facente funzioni Yury Slyusar. La foto è stata condivisa dal canale Telegram del governatore facente funzioni della regione di Rostov.

A drone attack shattered the windows of a high-rise residential building in Russia’s southern city of Rostov; two apartments were damaged, Acting Governor Yury Slyusar said. Photo: Telegram channel of Rostov Region’s acting governor

