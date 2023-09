PAT * TRENTODOC: « IL VIA UFFICIALE DELLA KERMESSE È PREVISTO AL CHIOSTRO DEGLI AGOSTINIANI (21/9 – 19.00) »

19.20 - martedì 19 settembre 2023

Trentodoc Festival, giovedì 21 settembre l’inaugurazione. 119 eventi, 60 ospiti. Seconda edizione in programma dal 22 al 24 settembre a Trento e nei territori di produzione. Con 26 medaglie d’oro e 36 d’argento, Trentodoc è la bollicina più premiata in Italia allo Champagne & Sparkling Wine World Championships 2023, il più selettivo e prestigioso concorso mondiale dedicato al mondo degli spumanti, cui hanno partecipato 19 Paesi con oltre 1.000 etichette.

Un importante premio, frutto dell’impegno e della dedizione delle 67 case spumantistiche associate che troverà il giusto riconoscimento al Trentodoc Festival, in programma dal 22 al 24 settembre, promosso dalla Provincia autonoma di Trento e organizzato da Istituto Trento Doc e Trentino Marketing, in collaborazione con il Corriere della Sera. Sono circa 119 gli appuntamenti proposti (80 dei quali in cantina, più del doppio rispetto alla prima edizione), 60 ospiti gli ospiti attesi. Il via ufficiale della kermesse è previsto per giovedì 21 settembre alle ore 19 al Chiostro degli Agostiniani (Vicolo S. Marco,1). Il programma completo degli eventi: https://trentodocfestival.it/.