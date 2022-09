SILVIO BERLUSCONI * “PILLOLE PROGRAMMA“: « SANITÀ, SONO INACCETTABILI LE LISTE DI ATTESA PER VISITE E INTERVENTI » (VIDEO)

10.35 - domenica 04 settembre 2022

La pillola di oggi vale ancora più delle altre, perché oggi parliamo della nostra salute, parliamo della sanità. Ci sono molte cose che non funzionano, nel nostro sistema sanitario.

Innanzitutto, le liste di attesa per una visita o per un intervento sanitario sono troppo lunghe e sono davvero inaccettabili.

Ci sono differenze profonde fra una regione e l’altra, così da costringere molti malati a lunghi viaggi per trovare cure immediate e migliori.

C’è anche una scarsa valorizzazione dei medici e del personale sanitario.

Mancano molti medici di famiglia e quelli che ci sono, sono sovraccarichi di lavoro e non riescono a garantire l’assistenza medica di base.

La mancanza di personale medico si deve anche alla nostra Costituzione, che attribuisce gran parte delle responsabilità in materia sanitaria non allo Stato nazionale ma alle singole regioni.

Ma i cittadini italiani hanno tutti gli stessi diritti, in ogni regione, al nord come al sud.

E proprio per questo il nostro bravo governatore della Calabria,

Roberto Occhiuto, ha dovuto chiamare in Italia centinaia di medici di altri Paesi.

Il nostro governo si occuperà a fondo della materia sanitaria, verificando che i livelli necessari di assistenza siano garantiti in tutto il nostro Paese, in collaborazione con le regioni ma se necessario intervenendo anche con commissari o con altri strumenti sostitutivi, laddove i problemi non vengano risolti in fretta.

Oggi questo è davvero un diritto solo teorico, ma noi faremo di tutto per renderlo effettivo.

E valorizzeremo, anche nelle remunerazioni, la professionalità

dei medici e degli infermieri.

Questo discorso sulla sanità lo indirizzo soprattutto a chi è ancora indeciso su chi votare o pensa addirittura di non votare, il prossimo 25 settembre.

Solo andando alle urne, e naturalmente votando per noi, per Forza Italia, potrete tutelare il vostro diritto e il vostro interesse ad una sanità italiana che funzioni davvero.